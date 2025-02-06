В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Для Москвы неприемлемы временное перемирие или заморозка украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта, неприемлемы", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "они будут использованы Западом - коллективным Западом или отдельными его представителями - для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша".

"Нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантировали бы недопущение возобновления кризиса", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что основой таких договоренностей могут стать "наработки, которые были согласованы весной 2022 года в ходе нескольких раундов российско-украинских переговоров в Белоруссии и Турции".

Она подчеркнула, что "в ходе переговоров, которые велись в 2022 году, планировалось, что гарантами соглашения выступят постоянные члены совета безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша, Турция". "Это список, кстати говоря, постоянно менялся", - добавила дипломат.

"А вот как в перспективе будут оформляться возможные договоренности, и кто именно будет выступать их гарантами - это покажут результаты новых переговоров, нового переговорного процесса, когда они будут запущены, когда они состоятся", - заявила Захарова.



