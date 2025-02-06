Что произошло за день: четверг, 6 февраля

Новый глава "Роскосмоса", вопрос о прекращении работы Русского дома в Азербайджане, арест внучки бывшего мэра Самары

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Он ранее был заместителем министра транспорта России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претензий к работе Борисова нет, производится ротация для динамичного развития госкорпорации.

- Баку направил Москве официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Азербайджан заявлял о необходимости регистрации Русского дома в качестве юрлица, но в законодательстве страны нет базы, по которой российская правительственная организация может быть оформлена таким образом.

- МИД Великобритании лишил аккредитации одного из российских дипломатов, его имя не названо.

- Для Москвы неприемлемы временное перемирие или заморозка украинского конфликта, заявили в МИД РФ.

- Путин призвал исключить чрезмерный набор студентов на платные отделения в вузы по невостребованным специальностям с 2026 года.

- Продолжение увеличения финансовых потоков в январе высокими темпами указывает на заметный рост экономики в начале года, заявили в ЦБ РФ.

- Росимущество стало владельцем 100% долей зернотрейдера "Родные поля". Ранее Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче компании в доход РФ.

- Carlsberg Group получила около $320 млн в рамках сделки по продаже "Балтики". Эта сумма отражена в финансовом отчете за 2024 год.

- Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа, что "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле".

- Суд Самары арестовал внучку убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, ее проверяют на причастность к убийству. Об исчезновении мужчины в полицию сообщил его друг. Тархов и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.