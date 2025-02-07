Отряд кораблей ТОФ провел учение по противовоздушной обороне в Южно-Китайском море

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" продолжает плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, информирует Минобороны РФ.

"В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого боевые расчеты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции", - говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, при переходе через Восточно-Китайское море отряд российских кораблей сопровождали корабли и авиации иностранных государств.

"Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода. В рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей проведёт в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника", - добавили в Минобороны.