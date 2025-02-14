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Корветы Тихоокеанского флота провели учение по поиску подлодок в Яванском море

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провели в Яванском море учение по поиску подлодок условного противника с применением палубных вертолётов Ка-27М, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Экипажи базирующихся на корветах вертолётов осуществили разведывательные полёты в море, а также применили оборудование для поиска подводных целей. Экипажи кораблей осуществили совместное маневрирование с отработкой тактических приёмов поиска субмарин и условно применили по имитированным подводным целям противолодочное оружие", - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что корабли провели учение по ПВО.

Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода.

"В рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей примет участие в международных учениях", - сообщили в министерстве.

Сообщается также, что корветы выполняли поставленные задачи в обеспечении среднего морского танкера "Печенга".

Минобороны РФ Тихоокеанский флот Яванское море
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