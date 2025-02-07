Генштаб РФ заявил о наступлении в зоне СВО почти на всех направлениях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные внесли коррективы в способы ведения боевых действий в зоне СВО, это позволяет вести наступление почти на всех направлениях, сообщил заместитель начальника Генштаба, председатель военно-научного комитета Вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Трушин.

"В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях", - заявил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления. Изменения коснулись организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от БПЛА, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы, FPVдроны", - сказал Трушин.

По его словам, внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в наступлении в условиях возросшего воздействия на них артиллерии и РСЗО, способы защиты войск, сохранения их боеспособности при интенсивном огневом воздействии противника, обеспечения живучести системы управления.

"Также были разработаны эффективные методы организации боевого применения оперативнотактической и армейской авиации в условиях не до конца подавленной системы ПВО противника, применения танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами высокой эффективности. Существенно усовершенствованы методы управления войсками и средствами огневого поражения с применением автоматизированных систем разведки и управления", - заявил он.

"Все это результат коллективного творчества командующих, командиров, штабов и всего личного состава Объединенной группировки войск. Именно он лег в основу боевого опыта, накопленного за время ведения военных действий", - резюмировал Трушин.