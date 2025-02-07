Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

РФ и США не обсуждали переговоры президентов. Трамп ввел санкции против МУС, иск против Белого дома из-за закрытия USAID

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не начинали обсуждение встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

- Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда. Действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики", говорится в публикации.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газе, если лидеры ХАМАС откажутся от власти, пишет Axios со ссылкой на источники. При этом высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что движение уже согласилось отказаться от гражданского контроля над анклавом. Между тем, по мнению одного из собеседников издания, шансы на то, что лидеры ХАМАС согласятся отправиться в изгнание, "крайне малы".

- Профсоюзы США подали в суд на Белый дом из-за закрытия USAID. Как указали истцы, полномочиями ликвидировать агентство обладает только американский Конгресс. Среди прочего в иске говорится о необходимости назначить независимого исполняющего обязанности директора USAID, вновь открыть здания агентства, восстановить его системы и веб-страницы, возобновить все гранты и контракты.

- В Генштабе РФ заявили о наступлении в зоне СВО почти на всех направлениях. По словам замначальника Генштаба России Василия Трушина, российские военные внесли коррективы в способы ведения боевых действий, "в конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия USAID

Профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия USAID

Госсекретарь США может посетить Ближний Восток в середине февраля

Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор

Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Песков заявил, что РФ и США не начинали обсуждение встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что РФ и США не начинали обсуждение встречи Путина и Трампа

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

Москва ждет положительного решения Азербайджана о регистрации Русского дома в Баку

Трамп на встрече с премьером Японии потребует нарастить оборонные расходы

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2160 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе330 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });