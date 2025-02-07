Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

РФ и США не обсуждали переговоры президентов. Трамп ввел санкции против МУС, иск против Белого дома из-за закрытия USAID

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не начинали обсуждение встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

- Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда. Действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики", говорится в публикации.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газе, если лидеры ХАМАС откажутся от власти, пишет Axios со ссылкой на источники. При этом высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что движение уже согласилось отказаться от гражданского контроля над анклавом. Между тем, по мнению одного из собеседников издания, шансы на то, что лидеры ХАМАС согласятся отправиться в изгнание, "крайне малы".

- Профсоюзы США подали в суд на Белый дом из-за закрытия USAID. Как указали истцы, полномочиями ликвидировать агентство обладает только американский Конгресс. Среди прочего в иске говорится о необходимости назначить независимого исполняющего обязанности директора USAID, вновь открыть здания агентства, восстановить его системы и веб-страницы, возобновить все гранты и контракты.

- В Генштабе РФ заявили о наступлении в зоне СВО почти на всех направлениях. По словам замначальника Генштаба России Василия Трушина, российские военные внесли коррективы в способы ведения боевых действий, "в конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях".