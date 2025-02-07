Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что проект закона о защите русского языка, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 11 февраля.

"Мы планируем, что на заседании рассмотрим 11-го (февраля), во вторник. Мы сейчас рекомендовали проект закона к принятию в первом чтении в комитете и направляем на рассмотрение Совета Думы", - сказала Казакова журналистам в пятницу.

Инициаторами законопроекта №468229-8 стали депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн (ныне врио губернатора Курской области) и другие, во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.

Проектом закона определяется необходимость того, чтобы размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация была на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное" - поясняют авторы законопроекта.

Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

При этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в записке.

Кроме того, предлагается закрепить "положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства".

Проект закона направлен, в частности, на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений, поясняется в документе.