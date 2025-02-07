"Пулково" изменит расписание полетов из-за аномально высокого давления
До вечера 8 февраля некоторые рейсы будут объединены и выполнены на самолетах бОльшей вместительности
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" вынужден скорректировать расписание полетов некоторых авиакомпаний, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта).
Это связано "с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области".
Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. До этого момента часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности.
Оператор "Пулково" предлагает уточнять статус рейса у авиакомпаний и отслеживать информацию на онлайн-табло аэропорта.
7 февраля в Петербурге был побит максимум атмосферного давления для февраля. Данный показатель составил 1055,1 гПа (791,33 мм ртутного столба), столбики барометров продолжают расти.
В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".