"Пулково" изменит расписание полетов из-за аномально высокого давления

До вечера 8 февраля некоторые рейсы будут объединены и выполнены на самолетах бОльшей вместительности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" вынужден скорректировать расписание полетов некоторых авиакомпаний, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта).

Это связано "с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области".

Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. До этого момента часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности.

Оператор "Пулково" предлагает уточнять статус рейса у авиакомпаний и отслеживать информацию на онлайн-табло аэропорта.

7 февраля в Петербурге был побит максимум атмосферного давления для февраля. Данный показатель составил 1055,1 гПа (791,33 мм ртутного столба), столбики барометров продолжают расти.

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".