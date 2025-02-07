В Москве атмосферное давление достигнет максимума в субботу

Оно будет держаться выше нормы в течение недели

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Максимально высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве в субботу, в течение недели оно будет держаться выше нормы, снижение давления до нормальных значений начнется только с 13 февраля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мощнейший антициклон установился над европейской частью России, над Уралом и над западной Сибирью. И погода определяется этим антициклоном (...) Вот сейчас давление в Москве 775 мм ртутного столба, а предыдущий рекорд для этого дня был 773,7. И оно продолжает повышаться", - сказал он.

"По расчетам, давление будет максимальным завтра, но вырастет уже немножко", - продолжил ученый.

Высокое давление, выше 770 мм ртутного столба, сохранится в воскресенье и понедельник.

"И только, по расчетам, начиная с четверга, с 13 февраля, начнется понижение давления. Но все равно оно останется в течение всей второй половины недели около и выше нормы", - добавил Вильфанд.

Ранее он предупреждал, что атмосферное давление в Москве в выходные поднимется до 775-777 мм ртутного столба, что станет самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений.

Норма атмосферного давления в Москве составляет 749 мм ртутного столба.