Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы на площади 300 кв. м, сообщает МЧС России.

"Пожар в Москве локализован на 300 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался на втором этаже здания на Электрозаводской улице. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций.

Как ранее сообщали в МЧС, спасены 90 человек, еще 120 эвакуированы. К борьбе с огнем привлечены более 60 пожарных, задействовано 16 единиц техники. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд.

Число пострадавших составило 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. "Пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей", - сказали там.