В здании бывшего Электрозавода ликвидировано открытое горение

Машина МЧС во время ликвидации пожара на Электрозаводской улице Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 300 кв. м.

Пожар начался на втором этаже административного здания на Электрозаводской улице в субботу вечером. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций.

По последним данным МЧС, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы.

Число пострадавших составило 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. "Пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей", - сказали там.

Позднее информацию о госпитализации пяти пострадавших подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

"По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.