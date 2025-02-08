Поиск

В здании бывшего Электрозавода ликвидировано открытое горение

В здании бывшего Электрозавода ликвидировано открытое горение
Машина МЧС во время ликвидации пожара на Электрозаводской улице
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 300 кв. м.

Пожар начался на втором этаже административного здания на Электрозаводской улице в субботу вечером. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций.

По последним данным МЧС, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы.

Число пострадавших составило 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. "Пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей", - сказали там.

Позднее информацию о госпитализации пяти пострадавших подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

"По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

МЧС России Сергей Собянин Электрозаводская улица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

Бойцы ХАМАС освободили трех израильских заложников в Газе

В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

США и Япония подтвердили готовность совместно обеспечивать безопасность спорных островов

США и Япония подтвердили готовность совместно обеспечивать безопасность спорных островов

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5827 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе334 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });