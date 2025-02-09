Российские военные взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.

"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - сказали в Минобороны.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Потери армии Украины за сутки составили: до 205 военных, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два бронетранспортера, шесть орудий полевой артиллерии, шесть автомобилей, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад Нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное (ДНР)", - сообщается в сводке.

По данным министерства, потери украинской армии составили: до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю", - заявили военные.

По их словам, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери армии Украины составили: свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки составили: до 30 военных, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области", - сообщили в министерстве.

В Минобороны заявили, что в зоне ответственности группировки "Днепр" украинская армия потеряла за сутки до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты, семь автомобилей, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.