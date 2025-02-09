ВС РФ нанесли удар по обеспечивавшему работу ВПК Украины объекту газонефтяной отрасли

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили объект газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 90 украинских беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.