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ВС РФ нанесли удар по обеспечивавшему работу ВПК Украины объекту газонефтяной отрасли

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили объект газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 90 украинских беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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