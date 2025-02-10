Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Краснодаре, пострадавших нет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обломки сбитого над Краснодаром украинского дрона упали на многоэтажный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.