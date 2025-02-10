Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Трамп встретится с Путиным "в подходящее время", обломки БПЛА упали на многоэтажку в Краснодаре, Финляндия опасается разливов нефти после взрыва на танкере Koala

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным "в подходящее время". Отвечая на вопросы журналистов, президент США повторил, что у него были контакты с российским лидером. О телефонном разговоре с Путиным Трамп заявил накануне.

- Обломки украинского БПЛА повредили многоквартирный дом в Краснодаре. Обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже, предварительно, пострадавших нет. Еще один беспилотник сбит в кубанском поселке Афипском.

- Трамп рассматривает сектор Газа как объект недвижимости, который США нужно заполучить. Он вновь заявил, что страны Ближнего Востока могли бы принять жителей анклава, отметив, что "было бы большой ошибкой позволять людям - палестинцам или другим, живущим в секторе Газа - вернуться туда, и мы не хотим, чтобы вернулся ХАМАС".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями и Крымом в ночь на понедельник.

- Финляндия направила самолет-разведчик в восточную часть Финского залива после взрыва на танкере Koala. "Самолеты наблюдения способны обнаруживать разливы нефти и руководить операциями по реагированию", - сообщила финская пограничная охрана. Ранее Росморречфлот сообщил о взрыве в машинном отделении танкера Koala в российском порту Усть-Луга.