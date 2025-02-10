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Прокуроры за год добились взыскания с дропперов 1,5 млрд рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры в 2024 году направили в суды более 7 тысяч исков о взыскании 1,5 млрд рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводились деньги, похищенные мошенниками у граждан, сообщила Генпрокуратура. Эти деньги удалось взыскать, уточняет телеграм-канал надзорного ведомства.

Количество мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий ежегодно растет, в 2024 году оно увеличилось на 15% (с 110 тысяч до 130 тысяч), отмечают в прокуратуре.

"В целях защиты прав граждан прокуроры обращаются в суд с исками. Сформирована судебная практика оспаривания договоров, заключенных с банковскими учреждениями под влиянием заблуждения", - добавили в ведомстве.

Предъявлено 1,5 тысячи таких заявлений на общую сумму более 190 млн рублей, при этом годом ранее были поданы 465 исков на 18 млн рублей.

"Прокуроры представляют доказательства завладения активами обманным путем, в том числе результаты экспертиз состояния пострадавших в момент совершения сделок", - заявили в прокуратуре, добавив, что с каждым годом мошенники "все больше адаптируются к новым технологиям, а граждане становятся уязвимыми к уловкам мошенников".

В Генпрокуратуре напомнили, что пострадавшим звонят или посылают сообщения в мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, многофункциональных и колл-центров и настаивают на переводе денег на "безопасный" счет, оформлении кредита, оплате услуг, а за отказ это сделать угрожают последствиями.

"Зачастую потерпевших убеждают воспользоваться фейк-паролями и ссылками, установить вредоносные приложения. Тем самым доверчивые люди, прежде всего пенсионеры, дают доступ к своим персональным данным, конфиденциальной информации, онлайн-кабинетам или самостоятельно выполняют последовательные переводы. Все это приводит к потере собственных накоплений, - сказано в пресс-релизе. - Как правило, в использовании нелегальных схем и методов психологического манипулирования участвует целая цепочка махинаторов с распределением ролей, включая организаторов, "обнальщиков" и подставных лиц (дропперов)."

Генпрокуратура
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