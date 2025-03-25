Инициативы об уголовном наказании для дропперов Дума может рассмотреть в апреле

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дополнительные меры по борьбе с телефонными мошенниками, в частности, о введении уголовной ответственности для используемых при обналичивании украденных денег подставных лиц (дропперов) Госдума планирует принять в апреле, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы со своей стороны должны в приоритетном плане рассмотреть эти законодательные инициативы, тем более, если есть позиция правительства, и, не откладывая это, сделать в течение апреля месяца, у нас не так много там времени остается, но, думаю, что, если мы перед собой поставим такую задачу, мы сможем это сделать", - сказал Володин во вторник на заседании Думы.

Он отметил, что депутаты предложили ввести уголовную ответственность для дропперов и также ответственность для "банков, которые перечисляют денежные средства, несмотря на уведомление, что, соответственно, осуществляется вывод денежных средств".

"Есть предложения, прозвучали конкретные законодательные инициативы. Давайте попросим профильные комитеты их проработать. Комитет по госстроительству и законодательству, комитет по финансовым рынкам, с тем, чтобы вынести на ближайшее заседание, согласовав с нашими коллегами из правительства", - сказал председатель Госдумы.

Он обратился к присутствующему на заседании главе Минцифры Максуту Шадаеву: "Думаю, что нас министр поддержит".

В свою очередь министр заявил о поддержке предлагаемых мер.



