В Госдуме обсудят нехватку педагогов и другие проблемы образования

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы системы образования, в частности, отсутствие достаточного числа педагогов, обсудят в Госдуме совместно с правительством в рамках подготовки Стратегии развития образования, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Еще одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше", - написал он в Telegram.

Он выразил благодарность возрастным педагогам за то, что продолжают работать и отметил, что "их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти".

Этот и другие вопросы относительно системы образования Госдума планирует вместе с правительством предметно обсудить на "правительственном часе", посвященном разработке Стратегии развития образования, сообщил Володин.

Он отметил, что вначале повышается качество образования, "затем на этой основе развиваются технологии, растет экономика - страна укрепляет свои позиции", и наоборот: государство теряет их, когда снижается уровень образования.

"Подчеркну, именно сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики", - написал Володин.