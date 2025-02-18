Дума предложила ввести бесплатное образование по всем рабочим специальностям

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовленных предложениях правительству по разработке Стратегии образования в РФ, в частности, о бесплатном образовании по всем рабочим специальностям.

"На прошлой неделе подробно обсудили разрабатываемую правительством Стратегию развития образования. Это был первый этап рассмотрения", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что по итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых, в частности, необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников.

"Считаем правильным закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных", - также отметил Володин.

Кроме того, предлагается создать благоприятные условия для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки, повысить престиж профессии учителя, а также рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников.

В числе предложений - бесплатное обучение по всем рабочим специальностям, сообщил председатель Госдумы.

Он добавил, что кроме того, предлагается проводить переподготовку педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях и для реализации этого предложения депутатами разработан законопроект, который планируется рассмотреть в марте.

"От качества образования зависит будущее нашей страны", - считает Володин.