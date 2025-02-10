Первый зарубежный покупатель истребителя Су-57 получит самолет в 2025 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Иностранный заказчик истребителя Су-57 в 2025 году получит самолет и начнет его эксплуатацию, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит "Рособоронэкспорт", - сказал он на выставке Aero India 2025.

Истребитель Су-57 будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025, который пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре, сообщила ранее госкорпорация "Ростех".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

В ноябре прошлого года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.