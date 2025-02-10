Поиск

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высокой конкуренции на оружейном рынке Индии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на укрепление своих позиций на оружейном рынке Индии, несмотря на высокий уровень конкуренции, заявил "Интерфаксу" на выставке Aero India 2025 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Конкуренция на индийском оружейном рынке высокая. На нем присутствуют интересы практически всех основных мировых производителей оборонной продукции. При этом здесь действуют очень жесткие правила по локализации производства в рамках программы Make in India", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" планирует не просто сохранять, а укреплять позиции российской оборонной промышленности на индийском рынке благодаря уникальным предложениям по индустриальному сотрудничеству, которые на сегодня не может сделать ни один из конкурентов", - отметил глава компании.

Он заявил, что Россия и Индия максимально нацелены на технологическое партнерство в этой сфере.

"Мы много лет успешно исполняем технологические контракты в Индии, например, по истребителям Су-30МКИ, бронетехнике и боеприпасам. Сегодня Индия - первая страна, которая начала производить автоматы Калашникова АК203. Десятки тысяч автоматов индийского производства уже переданы министерству обороны страны",- отметил Михеев.

Александр Михеев Индия Рособоронэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре, пострадавших нет

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Умер научный руководитель института США и Канады Сергей Рогов

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Танкер получил повреждение в порту Усть-Луга в Ленинградской области

Танкер получил повреждение в порту Усть-Луга в Ленинградской области

Аварийная ситуация с водоснабжением на Ставрополье устранена

Аварийная ситуация с водоснабжением на Ставрополье устранена

Власти Сахалина готовятся к откачке топлива с севшего на мель иностранного судна

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР

Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод на время приостановлена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5832 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });