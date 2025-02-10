Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высокой конкуренции на оружейном рынке Индии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на укрепление своих позиций на оружейном рынке Индии, несмотря на высокий уровень конкуренции, заявил "Интерфаксу" на выставке Aero India 2025 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Конкуренция на индийском оружейном рынке высокая. На нем присутствуют интересы практически всех основных мировых производителей оборонной продукции. При этом здесь действуют очень жесткие правила по локализации производства в рамках программы Make in India", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" планирует не просто сохранять, а укреплять позиции российской оборонной промышленности на индийском рынке благодаря уникальным предложениям по индустриальному сотрудничеству, которые на сегодня не может сделать ни один из конкурентов", - отметил глава компании.

Он заявил, что Россия и Индия максимально нацелены на технологическое партнерство в этой сфере.

"Мы много лет успешно исполняем технологические контракты в Индии, например, по истребителям Су-30МКИ, бронетехнике и боеприпасам. Сегодня Индия - первая страна, которая начала производить автоматы Калашникова АК203. Десятки тысяч автоматов индийского производства уже переданы министерству обороны страны",- отметил Михеев.