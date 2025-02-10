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Бывший военпред Минобороны РФ арестован по делу о мошенничестве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник военного представительства Минобороны РФ подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ", сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства МО РФ к хищению денег государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ". Оперативниками установлено, что подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 (Мошенничество) и по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года правоохранительные органы провели обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь" в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Также обыски были проведены в военных представительствах и обслуживающей организации, по местам проживания руководства предприятий и семьи собственников.

Следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) дела в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения денежных средств гособоронзаказа в крупном размере. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей.

В сентябре 2024 года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику ФСБ за прекращение проверки ООО "10 ГПЗ".

Минобороны РФ ФСБ Ростовская область
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