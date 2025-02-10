Поиск

Что произошло за день: понедельник, 10 февраля

Демонстрация самолета Су-57 на Aero India 2025, арест бывшего военпреда Минобороны РФ, планы по введению верификации на mos.ru для проката самокатов в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле вновь не подтвердили и не опровергли информацию о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона пока нет договоренностей о контактах на высшем уровне.

- Поставлять газ в Приднестровье после 10 февраля будет компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG. Она получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

- Бывший военпред Минобороны РФ арестован по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.

- В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников, усмотрев нарушения со стороны Израиля.

- Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57. Самолет продемонстрировали на выставке Aero India 2025. По данным "Рособоронэкспорта", первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году.

- В Москве для аренды самокатов и велосипедов необходима будет верификация на mos.ru. Это позволит не допускать в сервис проката детей и подростков, а также быстрее находить нарушителей ПДД.

- Россиянам посоветовали оформлять шенгенскую визу к лету не позднее, чем за полтора месяца до поездки.

- В Москве в выходные дневная температура опустится до минус 11 градусов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });