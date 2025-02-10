Что произошло за день: понедельник, 10 февраля

Демонстрация самолета Су-57 на Aero India 2025, арест бывшего военпреда Минобороны РФ, планы по введению верификации на mos.ru для проката самокатов в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле вновь не подтвердили и не опровергли информацию о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона пока нет договоренностей о контактах на высшем уровне.

- Поставлять газ в Приднестровье после 10 февраля будет компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG. Она получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

- Бывший военпред Минобороны РФ арестован по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.

- В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников, усмотрев нарушения со стороны Израиля.

- Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57. Самолет продемонстрировали на выставке Aero India 2025. По данным "Рособоронэкспорта", первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году.

- В Москве для аренды самокатов и велосипедов необходима будет верификация на mos.ru. Это позволит не допускать в сервис проката детей и подростков, а также быстрее находить нарушителей ПДД.

- Россиянам посоветовали оформлять шенгенскую визу к лету не позднее, чем за полтора месяца до поездки.

- В Москве в выходные дневная температура опустится до минус 11 градусов.