РКН объяснил ограничение доступа к сайту BestChange нарушением законодательства

РКН объяснил ограничение доступа к сайту BestChange нарушением закона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России доступ к сайту агрегатора данных о сервисах обмена криптовалют BestChange за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту bestchange.ru.



