Сайт BestChange разблокирован в РФ после удаления запрещенного контента

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разблокировал на территории РФ сайт агрегатора данных о сервисах обмена криптовалют BestChange, так как на нем больше нет запрещенной информации, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - говорится в сообщении пресс-службы РКН в ответ на запрос агентства.

Пресс-служба ведомства 10 февраля заявила "Интерфаксу", что днем ранее доступ к сайту BestChange был запрещен "в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере". Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ тогда был ограничен доступ к сайту bestchange.ru.