В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Импорт и продажа в РФ китайских грузовиков Shacman SX 3258, подпавших под проверку на соответствие техрегламенту, запрещены, сообщил Росстандарт.

Ведомство отмечает, что по результатам внеплановой выездной проверки официального представительства Shacman применена защитительная оговорка техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в соответствии с которой приостановлено действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС, включая его распространения), выданного в отношении грузовых автомобилей Shacman SX 3258.

"Контрольно-надзорное мероприятие проведено по согласованию с органами прокуратуры. Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленное в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колёсным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т. д.", - отмечается в сообщении.

Новость дополняется