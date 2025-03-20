Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-феврале 2025 года упали практически вдвое, поставки грузовиков за тот же период обвалились почти в восемь раз, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В январе-феврале экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ составил $749,9 млн (-48,8%).

Месячные объемы их поставок планомерно снижаются с октября прошлого года, начиная с которого в РФ были в 1,8 раза повышены ставки утильсбора. За октябрь прошлого года легковых авто в РФ было ввезено на $1,49 млрд, за ноябрь - на $1,43 млрд, за декабрь - на $1,38 млрд. В январе текущего года, с очередным плановым раундом повышения утильсбора (на 10-20%), показатель упал до $516,1 млн, а по итогам февраля - уже до $233,8 млн.

Поставки грузовиков за первые два месяца 2025 года обвалились в 7,7 раза (на 87%) до $40,8 млн.

Тренд на падение объема их ввоза, как и в случае с легковыми автомобилями, стал явным с октября прошлого года. После всплеска до рекордных $443 млн в сентябре перед повышением утильсбора объемы октября и ноября оказались в пределах лишь $100-110 млн. В декабре китайская таможня зафиксировала всплеск поставок до $207,2 млн, за которым с нового года последовал обвал: до $24,7 млн в январе и далее - до $16,1 млн в феврале.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств в отличие от поставок автомобилей с начала года показал рост: на 10% до $408,6 млн. Вместе с тем в феврале их поставки упали в помесячном выражении почти вдвое до $138,6 млн c $270 млн в январе.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 516,1 (-36%) 24,6 (-89,1%) 270 (+27,1%) Январь-февраль 749,9 (-48,8%) 40,8 (-87%) 408,6 (+10%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Автомобили китайских марок с 2022 года заместили на российском рынке выпавшие объемы ушедших из РФ европейских, американских и других азиатских автопроизводителей. Соответственно, поставки автомобилей из КНР в РФ в 2023-2024 годах показали кратный рост, достигнув небывалых объемов.

Так, в "постковидном" и досанкционном 2021 году в РФ из КНР было ввезено легковых автомобилей на $1,5 млрд, а по итогам 2024 года – уже на $15,2 млрд. Соответственно, за тот же период десятикратно вырос и среднемесячный объем поставок – со $127 млн в 2021 году до почти $1,3 млрд в 2024 году.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2020-2024 гг., $ млн**

Показатель 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Весь год 502,1 1518,3 1680,2 11654,3 15212 В среднем за 1 мес. 42 127 140 971,2 1268

** - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Таким образом, помимо повышения утильсбора, давления высокой ключевой ставки на российский авторынок, а также уже имеющихся в РФ больших складов китайской продукции, о которых регулярно напоминают игроки российского автобизнеса и отраслевые эксперты, снижение импорта автомобилей из КНР было обусловлено еще и эффектом высокой базы.