Поиск

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-феврале 2025 года упали практически вдвое, поставки грузовиков за тот же период обвалились почти в восемь раз, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В январе-феврале экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ составил $749,9 млн (-48,8%).

В РоссииВ России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258Читать подробнее

Месячные объемы их поставок планомерно снижаются с октября прошлого года, начиная с которого в РФ были в 1,8 раза повышены ставки утильсбора. За октябрь прошлого года легковых авто в РФ было ввезено на $1,49 млрд, за ноябрь - на $1,43 млрд, за декабрь - на $1,38 млрд. В январе текущего года, с очередным плановым раундом повышения утильсбора (на 10-20%), показатель упал до $516,1 млн, а по итогам февраля - уже до $233,8 млн.

Поставки грузовиков за первые два месяца 2025 года обвалились в 7,7 раза (на 87%) до $40,8 млн.

Тренд на падение объема их ввоза, как и в случае с легковыми автомобилями, стал явным с октября прошлого года. После всплеска до рекордных $443 млн в сентябре перед повышением утильсбора объемы октября и ноября оказались в пределах лишь $100-110 млн. В декабре китайская таможня зафиксировала всплеск поставок до $207,2 млн, за которым с нового года последовал обвал: до $24,7 млн в январе и далее - до $16,1 млн в феврале.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств в отличие от поставок автомобилей с начала года показал рост: на 10% до $408,6 млн. Вместе с тем в феврале их поставки упали в помесячном выражении почти вдвое до $138,6 млн c $270 млн в январе.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты
Январь 516,1 (-36%) 24,6 (-89,1%) 270 (+27,1%)
Январь-февраль 749,9 (-48,8%) 40,8 (-87%) 408,6 (+10%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Автомобили китайских марок с 2022 года заместили на российском рынке выпавшие объемы ушедших из РФ европейских, американских и других азиатских автопроизводителей. Соответственно, поставки автомобилей из КНР в РФ в 2023-2024 годах показали кратный рост, достигнув небывалых объемов.

Так, в "постковидном" и досанкционном 2021 году в РФ из КНР было ввезено легковых автомобилей на $1,5 млрд, а по итогам 2024 года – уже на $15,2 млрд. Соответственно, за тот же период десятикратно вырос и среднемесячный объем поставок – со $127 млн в 2021 году до почти $1,3 млрд в 2024 году.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2020-2024 гг., $ млн**

Показатель 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г
Весь год 502,1 1518,3 1680,2 11654,3 15212
В среднем за 1 мес. 42 127 140 971,2 1268

** - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Таким образом, помимо повышения утильсбора, давления высокой ключевой ставки на российский авторынок, а также уже имеющихся в РФ больших складов китайской продукции, о которых регулярно напоминают игроки российского автобизнеса и отраслевые эксперты, снижение импорта автомобилей из КНР было обусловлено еще и эффектом высокой базы.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

Трубопроводы впервые стали главным каналом импорта газа для Китая

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Инвестор отказался от проекта добычи рения из вулкана Кудрявый на Курилах

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2217 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });