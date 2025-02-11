Госдума рассмотрит проекты законов о "периоде охлаждения" при выдаче кредитов и защите русского языка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о так называемом "периоде охлаждения" при выдаче кредитов, а также о защите русского языка.

"Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", - цитируются слова Вячеслава Володина на сайте Госдумы.

Согласно проекту закона, кредитор сможет передать заемщику денежные средства в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей не ранее, чем через четыре часа, а суммы свыше 200 тыс. рублей - не ранее, чем через 48 часов.

"Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз, берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам", - отметил председатель Госдумы. Нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину, добавил он.

Кроме того, по решению Совета Думы во вторник, 11 февраля, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о защите русского языка, говорится в сообщении на сайте Госдумы со ссылкой на Володина.

Вместе с законопроектом депутаты обсудят постановление, в котором определят основные направления доработки его положений ко второму чтению.

"Законопроект важный. Государственный язык - основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия", - отметил Володин.

Инициаторами законопроекта 468229-8 стали депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн (ныне врио губернатора Курской области) и другие, во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.

Согласно проекту закона, размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация должна быть на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное", - поясняют авторы законопроекта.