Поиск

Госдума рассмотрит проекты законов о "периоде охлаждения" при выдаче кредитов и защите русского языка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о так называемом "периоде охлаждения" при выдаче кредитов, а также о защите русского языка.

"Подготовлен ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник, 11 февраля", - цитируются слова Вячеслава Володина на сайте Госдумы.

Согласно проекту закона, кредитор сможет передать заемщику денежные средства в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей не ранее, чем через четыре часа, а суммы свыше 200 тыс. рублей - не ранее, чем через 48 часов.

"Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз, берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам", - отметил председатель Госдумы. Нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину, добавил он.

Кроме того, по решению Совета Думы во вторник, 11 февраля, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о защите русского языка, говорится в сообщении на сайте Госдумы со ссылкой на Володина.

Вместе с законопроектом депутаты обсудят постановление, в котором определят основные направления доработки его положений ко второму чтению.

"Законопроект важный. Государственный язык - основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия", - отметил Володин.

Инициаторами законопроекта 468229-8 стали депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн (ныне врио губернатора Курской области) и другие, во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.

Согласно проекту закона, размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация должна быть на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное", - поясняют авторы законопроекта.

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Богданов заявил, что Россия готова и далее оказывать необходимую помощь Сирии

В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

Что произошло за день: понедельник, 10 февраля

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5835 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });