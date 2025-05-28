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Минцифры ищет альтернативу доступа к аккаунту на "Госуслугах" через код в смс

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры изучает варианты ухода от восстановления доступа пользователя к аккаунту на "Госуслугах" с помощью кода из смс, которым часто пользуются мошенники, сообщил в Госдуме глава ведомства Максут Шадаев.

"Позиция Минцифры как технического регулятора заключается в том, что любой код, который приходит в смске, - это сейчас зло. Понятно, что это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ (к аккаунту - ИФ)", - сказал он.

"Поэтому, в принципе, ужесточение в части похода в офлайн, где ты идентифицируешься в МФЦ, - да. Биометрия, наверное, как второй способ (восстановления - ИФ), - да. Но еще нам все-таки кажется важным в дополнение, как второй фактор, может быть банковское приложение, (когда - ИФ) если я что-то хочу поменять на Госуслугах, я могу подтвердить это через банковское приложение", - добавил министр.

Шадаев напомнил, что уже учетную запись на Госуслугах можно подтвердить через банковское приложение без очного обращения в МФЦ.

Главной опцией глава Минцифры назвал разработку OTP (One Time Password - одноразовый пароль) - приложения для генерации одноразового пароля.

"Ну, и самое главная опция - это OTP-приложение, когда, условно, в другом приложении просто генерируется аппаратным способом токен, который позволяет получить доступ вообще без кода", - сказал министр.

Он отметил, что восстановление пароля к Госуслугам через личное присутствие в МФЦ и другие варианты будут добровольными.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Максут Шадаев Минцифры МФЦ Госдума Госуслуги
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