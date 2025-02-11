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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 13,7%, COVID-19 - снизилась на 10,4%

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается пятую неделю подряд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло более чем на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 10,4%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 865 тысяч", - сообщили журналистам в ведомстве.

Превышение среднероссийского показателя, по данным ведомства, отмечено в 50 регионах страны. В 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло почти на 17,5%, рост заболеваемости отмечается пятую неделю подряд.

"Также по итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрировано 7,1 тыс. COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сообщалось о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией почти на 3%, снижение отмечается третью неделю подряд.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, в России закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских дошкольных учреждения в 19 регионах, также закрыты 5 школ-интернатов. Частично закрыты 5125 классов и 1554 группы дошкольников, а также 37 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор COVID-19
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