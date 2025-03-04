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Заболеваемость ОРВИ в РФ увеличилась за неделю более чем на 10%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей, рост отмечается восьмую неделю подряд; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 10,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам девятой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев составило 1 млн 96 тыс. человек", - сообщили в ведомстве журналистам.

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости отмечено в 47 регионах страны, в 20 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, добавили в ведомстве.

В структуре заболеваемости, как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжается увеличение числа заболевших гриппом. Преобладающими вирусами гриппа являются B и A(H1N1).

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло на 6,5%. Таким образом, рост заболеваемости отмечается восьмую неделю подряд. "Также по итогам девятой недели 2025 года в России зарегистрировано 5,2 тыс. COVID-19, что на 10,8% ниже, чем на прошлой неделе", - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось о снижении заболеваемости короновирусной инфекцией почти на 10,2%, снижение отмечается шестую неделю подряд.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, закрыты 1 304 школы в 53 регионах и 181 детских дошкольных учреждений в 31 регионе, также закрыты 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11 828 классов, 2 297 групп дошкольников, 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор COVID-19
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