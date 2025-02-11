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Водительские чаты заработали на Госуслугах

Водительские чаты заработали на Госуслугах
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Водительские чаты заработали на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

"В приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" заработали водительские чаты. Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь гораздо проще. Все общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто",- говорится в сообщении министерства.

Отключить чаты можно в любой момент, отмечает Минцифры.

По информации Минцифры, отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины, но чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле.

Минцифры рекомендует обновить данные об авто на Госуслугах, чтобы иметь возможность получать сообщения.

"Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день", - предупреждает министерство.

Так, можно отправить сообщение, о том, что: автомобиль блокирует проезд, произошло ДТП, машину эвакуируют, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Автовладелец может ответить: "Спасибо", "Уже выхожу", "Выйду через 5 минут" или "Выйду через 10 минут".

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, то в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов, сказано в сообщении.

Госуслуги
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