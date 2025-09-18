Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не видит проблемы в разрешении официальной продажи "красивых" номеров для автомобилей.

"Продажа "красивых" номеров - почему нет? А чего здесь такого? Я не вижу (проблемы - ИФ), почему до сих решение не принимается", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Так президент отреагировал на предложение лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева сделать продажу "красивых" автомобильных номеров официальной на Госуслугах.