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КС решил, что детям, зачатым ЭКО после смерти отца, полагается пенсия по потере кормильца

КС решил, что детям, зачатым ЭКО после смерти отца, полагается пенсия по потере кормильца
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции положения статьи 10 федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца, право на пенсию по потере кормильца или сопоставимую выплату.

Постановление оглашено в суде во вторник.

"Конституционный суд признал нормы не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют осуществлять выплату (...) пенсии по потере кормильца таким детям, родившимся с помощью постмортальной репродукции, новых медицинских технологий при том, что мужчина был признан отцом в судебном порядке, был супругом матери, высказал намерение на использование этих технологии и был застрахованным лицом. Совокупность этих обстоятельств дает право на такую выплату", - сказал руководитель секретариата КС Евгений Тарибо журналистам во вторник.

КС рассмотрел жалобу петербурженки Марии Щаниковой, детям-близнецам которой было отказано в соответствующей выплате. Они были рождены в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) спустя почти два года после смерти отца (биоматериал был получен еще при жизни мужчины и подвергся криоконсервации). Суды общей юрисдикции указывали, что дети истицы не находились и не могли находиться на иждивении Щаникова, а значит, она не могла учитывать его доходы при решении вопроса о зачатии и определения возможности содержания детей.

Теперь законодателю надлежит предусмотреть для таких детей пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры соцподдержки.

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По словам Тарибо, постановлением не оговорены сроки, в течение которых после смерти отца должно быть произведено зачатие. "Мы исходим из разумных сроков. Но каких-то оговорок по предельным срокам нет", - сказал он.

В своем решении КС подчеркнул, что в России допустима посмотральная репродукция, есть для нее все необходимые условия, а отсутствие каких-либо непреодолимых препятствий для признания отцовства умершего лица в отношении таких детей, независимо от времени, прошедшего со дня его смерти, порождает необходимость определять юридические последствия их рождения.

Как полагает суд, смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получись от него помощь, так как он ее не только не получал, но и не мог получить. Однако отказ в назначении пенсии по потери кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив, что не только снижает уровень его материальной поддержки по сравнению с другими детьми, но и оказывает социально-психологическое воздействие на ребенка.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.

КС РФ
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