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В КС обсудили право посмертно зачатых детей на пенсию по потере кормильца

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Право ребенка на пенсию по потере кормильца не должно зависеть от момента и способа его зачатия, такую позицию высказали несколько представителей органов власти на заседании Конституционного суда России.

КС рассматривал дело петербурженки Марии Щаниковой, просившей проверить соответствие основному закону положений частей 1 и 3 статьи 10 ФЗ "О страховых пенсиях". Ей отказали в назначении выплат по потере кормильца ее детям-близнецам, рожденным в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения спустя почти два года после смерти отца. В судах общей юрисдикции оспорить этот отказ ей не удалось. Она обратилась в КС.

Щаникова и ее представитель Владимир Цвиль полагают, что законодательство, допуская посмертную репродукцию и отказывая в назначении пенсии по потере кормильца, усекает права рожденных таким образом детей.

"Это влечет нарушение конституционного принципа равенства, а именно имеет место дискриминация по признаку происхождения, так как сам способ и момент зачатия не могут быть достаточными дифференцирующими основаниями", - указал Цвиль.

На заседании КС представители президента, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, признавая оспариваемые законоположения соответствующими Конституции, поддержали заявительницу и выступили за назначение пенсии.

Согласно позиции Совета Федерации, ни Семейный кодекс, ни оспариваемые положения ФЗ "О страховых пенсиях" "не содержат условий, ограничивающих права детей, в том числе на страховую пенсию по случаю потери кормильца, в зависимости от момента и способа их зачатия".

Сенатор Андрей Клишас, в частности, отметил, что действующее законодательство не исключает назначение пенсии по потере кормильца детям, рожденным в течение 300 дней с момента смерти отца, супруга матери этих детей. Фактически эти дети не были на иждивении отца (хотя и были зачаты при его жизни), как и дети Щаниковой.

"Не имеется оснований для выделения в отдельную, менее защищенную с точки зрения гарантий пенсионной защиты, категорию детей, рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий", - считает Клишас.

Представитель генпрокурора России в КС Вячеслав Росинский указал, что требует дополнительного регулирования отсутствие в ФЗ "О страховых пенсиях" норм, регламентирующих назначение таких выплат детям, рожденным после смерти отца с применением родовспомогательных возможностей.

"Право детей на пенсию по случаю потери и отсутствия кормильца не должно зависеть от того, рождены ли дети при жизни отца или после - при его волеизъявлении на рождение. Институт социальной помощи детям, защита и обеспечение прав несовершеннолетних являются приоритетом государства при правоприменении. Отсутствие конкретного реального родителя в живых предполагает компенсационное оказание помощи государством для соблюдении равенства прав детей вне зависимости от различия процедур их происхождения", - сказал Росинский.

В Генпрокуратуре полагают, что в рассматриваемой ситуации подтверждение и установление отцовства Щаникова в судебном порядке влечет такие же последствия, и его дети не должны иметь меньший объем пенсионных, наследственных и иных прав по сравнению с другими детьми.

Представитель правительства Михаил Барщевский, напротив, считает, что для назначения таким детям страховой пенсии по потере кормильца "правовых оснований не усматривается". Согласно его позиции, в данном случае дети не могли находиться на иждивении отца (что является требованием к назначению пенсии по потере кормильца), так как последний умер задолго до их рождения; они не были на иждивении даже в период внутриутробного развития.

В том числе этим доводом руководствовались и суды, отказывая Щаниковой.

"Судебные инстанции исходили из того, что зачатие детей произведено методом ЭКО после смерти Щаникова; на момент смерти супруга истец не находилась в состоянии беременности; смерть Щаникова не повлекла ухудшения имущественного положения семьи в виде утраты части дохода, так как отец никогда и не содержал несовершеннолетних детей", - указал Верховный суд.

При этом было принято во внимание, что решение о зачатии детей являлось самостоятельным волеизъявлением Щаниковой и ей было заведомо известно, что после рождения детей она будет их единственным родителем, отметил суд.

КС озвучит решение по делу Щаниковой после того, как оно будет принято.

Андрей Клишас Госдума Генпрокуратура Мария Щаникова Конституционный суд Владимир Цвиль Михаил Барщевский
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