В КС обсудили право посмертно зачатых детей на пенсию по потере кормильца

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Право ребенка на пенсию по потере кормильца не должно зависеть от момента и способа его зачатия, такую позицию высказали несколько представителей органов власти на заседании Конституционного суда России.

КС рассматривал дело петербурженки Марии Щаниковой, просившей проверить соответствие основному закону положений частей 1 и 3 статьи 10 ФЗ "О страховых пенсиях". Ей отказали в назначении выплат по потере кормильца ее детям-близнецам, рожденным в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения спустя почти два года после смерти отца. В судах общей юрисдикции оспорить этот отказ ей не удалось. Она обратилась в КС.

Щаникова и ее представитель Владимир Цвиль полагают, что законодательство, допуская посмертную репродукцию и отказывая в назначении пенсии по потере кормильца, усекает права рожденных таким образом детей.

"Это влечет нарушение конституционного принципа равенства, а именно имеет место дискриминация по признаку происхождения, так как сам способ и момент зачатия не могут быть достаточными дифференцирующими основаниями", - указал Цвиль.

На заседании КС представители президента, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, признавая оспариваемые законоположения соответствующими Конституции, поддержали заявительницу и выступили за назначение пенсии.

Согласно позиции Совета Федерации, ни Семейный кодекс, ни оспариваемые положения ФЗ "О страховых пенсиях" "не содержат условий, ограничивающих права детей, в том числе на страховую пенсию по случаю потери кормильца, в зависимости от момента и способа их зачатия".

Сенатор Андрей Клишас, в частности, отметил, что действующее законодательство не исключает назначение пенсии по потере кормильца детям, рожденным в течение 300 дней с момента смерти отца, супруга матери этих детей. Фактически эти дети не были на иждивении отца (хотя и были зачаты при его жизни), как и дети Щаниковой.

"Не имеется оснований для выделения в отдельную, менее защищенную с точки зрения гарантий пенсионной защиты, категорию детей, рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий", - считает Клишас.

Представитель генпрокурора России в КС Вячеслав Росинский указал, что требует дополнительного регулирования отсутствие в ФЗ "О страховых пенсиях" норм, регламентирующих назначение таких выплат детям, рожденным после смерти отца с применением родовспомогательных возможностей.

"Право детей на пенсию по случаю потери и отсутствия кормильца не должно зависеть от того, рождены ли дети при жизни отца или после - при его волеизъявлении на рождение. Институт социальной помощи детям, защита и обеспечение прав несовершеннолетних являются приоритетом государства при правоприменении. Отсутствие конкретного реального родителя в живых предполагает компенсационное оказание помощи государством для соблюдении равенства прав детей вне зависимости от различия процедур их происхождения", - сказал Росинский.

В Генпрокуратуре полагают, что в рассматриваемой ситуации подтверждение и установление отцовства Щаникова в судебном порядке влечет такие же последствия, и его дети не должны иметь меньший объем пенсионных, наследственных и иных прав по сравнению с другими детьми.

Представитель правительства Михаил Барщевский, напротив, считает, что для назначения таким детям страховой пенсии по потере кормильца "правовых оснований не усматривается". Согласно его позиции, в данном случае дети не могли находиться на иждивении отца (что является требованием к назначению пенсии по потере кормильца), так как последний умер задолго до их рождения; они не были на иждивении даже в период внутриутробного развития.

В том числе этим доводом руководствовались и суды, отказывая Щаниковой.

"Судебные инстанции исходили из того, что зачатие детей произведено методом ЭКО после смерти Щаникова; на момент смерти супруга истец не находилась в состоянии беременности; смерть Щаникова не повлекла ухудшения имущественного положения семьи в виде утраты части дохода, так как отец никогда и не содержал несовершеннолетних детей", - указал Верховный суд.

При этом было принято во внимание, что решение о зачатии детей являлось самостоятельным волеизъявлением Щаниковой и ей было заведомо известно, что после рождения детей она будет их единственным родителем, отметил суд.

КС озвучит решение по делу Щаниковой после того, как оно будет принято.