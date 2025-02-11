Военные заявили о групповом ударе по газоэнергетическим объектам ВПК Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесли групповой удар по военным аэродромам, местам хранения ударных дронов ВСУ и объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу ВПК Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цели удара достигнуты", - сообщили в министерстве.

Минобороны России заявило об уничтожении в течение суток 128 дронов вооруженных сил Украины, а также трех управляемых авиационных бомб Hammer, реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS.

По информации военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.