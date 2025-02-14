Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в Донецкой народной республике, группировки "Центр" и "Южная" улучшили положение, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

Военные сообщили, что группировкой "Центр" нанесено поражение 14 украинским бригадам, потери армии Украины составили: свыше 3730 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удары по 11 бригадам ВСУ, за неделю потери украинской армии составили: до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также три полевых склада боеприпасов, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери армии Украины за неделю составили: свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла: свыше 1005 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" ударами авиации, дронами и огнем артиллерии поразили 12 бригад ВСУ в Курской области, а также нанесли удары по пяти украинским бригадам на харьковском направлении.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери ВСУ за неделю составили: свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.