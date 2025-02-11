Источник сообщил о продлении Росавиацией запрета на ночные полеты в Израиль

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация продлила рекомендации по рейсам из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

По его данным, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 1:00 до 7:00 по московскому времени "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 7:00 до 01:00 по московскому времени, авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября 2024 года , затем они несколько раз продлевались.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства - Superjet 100 и Ту-214.