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Росавиация смягчила ограничения для летающих в Израиль российских авиакомпаний

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских авиакомпаний – такие рейсы теперь запрещены в период с 01:00 до 07:00 по Москве.

"Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 по Москве, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них", - говорится в сообщении в телеграм-канале Росавиации.

Рекомендации действуют с 18:00 (по Москве) понедельника, 11 ноября, и введены сроком на один месяц.

Ведомство отмечает, что выпущенные в октябре предыдущие рекомендации, регламентировавшие полеты в аэропорты Израиля и Ирана (и из них), а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены. Ранее российским авиакомпаниям было рекомендовано выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 по Москве.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство. Позднее ведомство стало смягчать ограничения.

Прямые рейсы из РФ есть в Тель-Авив и Тегеран, через небо Ирана российские авиакомпании летают в ОАЭ, через Ирак – на Сейшелы.

Росавиация Израиль
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