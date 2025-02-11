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Туроператоры рассказали о возвращении спроса на языковые школы в Великобритании

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России вновь растет спрос на краткосрочные образовательные программы для детей за рубежом, среди наиболее востребованных направлений - Китай, ОАЭ, Мальта, а также языковые школы Европы, в том числе, Великобритании, сообщаетпресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Начавший восстановление в прошлом году спрос на детские туры за рубеж продолжает расти. Конечно, это далеко не прежние объемы, но спрос растет, в первую очередь, на учебные, познавательные программы. Заметно изменилась география таких поездок. Сильно сократилось предложение по лагерям в Турции, так как за последние два года страна из бюджетного сегмента перешла в дорогой. Тех, кто готов был бы отправить детей на море в Болгарию, останавливает высокая стоимость виз и отсутствие прямой перевозки", - рассказала глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху, директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова.

В то же время, по ее словам, сейчас хорошо раскупаются туры в Китай, так как это безвизовое направление и можно сочетать языковые, обучающие программы с отдыхом и экскурсиями. Популярны поездки в ОАЭ с изучением английского языка, Южную Корею, на Мальту. Пользуются стабильным спросом экскурсии, культурно познавательные, патриотические туры в Белоруссию.

Стоимость недельного тура в Китай стартует от $1,5 тысяч без перелета, в ОАЭ - от $1,4 тысячи без перелета, языковой лагерь на Кипре или Мальте - от 2 тысяч евро, в Лондоне - от 3 тысяч евро.

По словам главы департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветты Вердиян, спрос на обучение в Европе, прежде всего, в Великобритании, в этом году начал восстанавливаться.

"Безусловно, это далеко от допандемийных объемов, но положительная динамика есть. На мой взгляд, люди адаптировались к новым условиям организации поездок - это и стыковочные рейсы, и возросшая стоимость. С другой стороны, у многих за это время была возможность протестировать альтернативные варианты обучения английскому языку, в частности, в других странах, в онлайне, частных школах. В итоге они постепенно возвращаются к самому проверенному способу - академическим стандартам британского образования, которые предполагают не только обучение, но и погружение в естественную языковую среду", - пояснила Вердиян.

Самые популярные форматы обучения, по ее словам - языковые курсы, каникулярные программы или лагеря с изучением языка и возможностью отдохнуть, а также английский плюс спорт в соответствующих лагерях

"Другая ценовая категория - это обучающие туры в Арабские Эмираты и на Кипр. Кипр часто выбирают для семейных поездок, когда родители отдыхают, проживая в апартаментах или отеле, а ребенок учится. Языковые программы есть также в Малайзии, в Южной Корее, в Китае", - уточнила Иветта Вердиян.

Кипр Лондон Мальта ОАЭ Великобритания РСТ
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