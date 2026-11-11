Великобритания остается самым популярным направлением языковых курсов за рубежом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на обучение детей иностранным языкам за рубежом сохраняется, хотя и значительно снизился после 2020 года, Великобритания остается самым популярным направлением таких поездок, сообщили участники рынка.

"90% всех заявок на обучение детей за рубежом языку приходится на Великобританию. Около 60% из этого числа - группы, 40% - индивидуальные заезды. Оставшиеся 10% делятся так: 3% - Европа, в основном Швейцария, Испания и Кипр. Около 2% едут в Турцию. Остальные 5% - в Азию. Из них 2% приходится на поездки в Китай для изучения китайского языка, а 3% - это Малайзия и Сингапур с изучением английского", - по данным профильного туроператора BSI Group.

Как отметила глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова Татьяна Иванова, в последние годы спрос на образовательный туризм в Европу снизился из-за усложнения оформления виз и транспортной логистики. В результате многие родители обратили внимание на Азию. Помимо Китая, растет интерес к Южной Корее и Сингапуру. Малайзия приобрела статус альтернативной страны для изучения английского языка, и ключевой фактор здесь - безвизовый въезд.