Правительственная комиссия мониторит состояние 2163 системообразующих предприятий

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по устойчивости экономики мониторит состояние 2 тыс. 163 системообразующих предприятий, сообщил заявил вице-премьер Александр Новак, выступая во вторник на заседании комитета Совета Федерации.

"С декабря месяца возобновлена работа комиссии по устойчивости финансового сектора и поддержке отдельных отраслей экономики, которая работала в период пандемии и оказывала поддержку предприятиям, которые сталкиваются с трудностями. В зоне нашего внимания 2 163 системообразующих предприятия различных отраслей экономики, и мы производим постоянный мониторинг ситуации по производственным показателям, по показателям, связанным с финансово-экономической деятельностью, и ситуации с занятостью. Утвердили 12 показателей, в отношении которых производится мониторинг", - сказал он.

Новак также добавил, что среди рисков на данный момент - "снижение инвестиционной активности в текущих условиях при высокой ключевой ставке, снижение рентабельности предприятий и финансовых показателей, увеличение процентных расходов со стороны предприятий относительно собственных источников, в первую очередь - EBITDA ".