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Минпромторг оценил состояние системообразующих предприятий как устойчивое

При этом ведомство видит риски, связанные с загрузкой мощностей и долгам

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ оценивает финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий промышленности и торговли в целом как устойчивое, но видит риски, связанные с недозагрузкой мощностей и трудностями в долговой сфере.

"Мы внимательно отслеживаем финансово-экономическое состояние системообразующих организаций. Пока системных сложностей, за исключением отдельных корпоративных проблем, нет. Вместе с тем, существуют риски в части привлечения новых займов, обслуживания кредитной задолженности и загрузки крупных предприятий, которые зависят от госзакупок. Ситуацию по этим вопросам держим на особом контроле", - заявил в Госдуме глава ведомства Антон Алиханов.

"На сегодня мы видим, что кредитно-денежная политика Центробанка уже несколько охладила инвестактивность в обработке - с 25% за полугодие до 18% по итогам трех кварталов 2024 года. Но все равно это высокий уровень, обусловленный спросом на отечественную промпродукцию со стороны сфер потребления", - отметил Алиханов.

Драйвером роста инвестиций оставалась, по словам министра, поддержка со стороны государства. Самый большой прирост капитальных вложений наблюдался в стратегически важных секторах: радиоэлектроника (+ 85,6%), автомобильная промышленность (+42,3%), химический комплекс (+41,0%) и электрооборудование (+32,8%).

"Сейчас для промышленности очень важно иметь под рукой весь комплекс стимулирующих мер, чтобы не потерять темп на старте утвержденных нацпроектов. Они будут выступать ключевым драйвером промышленного развития на длительную перспективу, формируя долгосрочные приоритеты и точки роста", - заявил Алиханов.

"Все заложенные в них (нацпроекты - ИФ) механизмы, включая новые, мы должны запустить в пределах этого месяца", - отметил он.

Антон Алиханов Минпромторг Банк России
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