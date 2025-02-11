Серьезные паводки ожидают регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам необходимо подготовиться к серьезным паводкам в этом году, заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Об этом свидетельствуют данные Росгидромета, говорится в сообщении в телеграм-канале Кобылкина.

По словам главы комитета, "непростая обстановка с подъемом воды может сложиться в бассейнах Ишима и Иртыша в Тюменской и Омской областях".

"На территории Казахстана выпало осадков больше нормы, почва промерзла, водохранилища полностью заполнены. Совокупность этих факторов может привести к паводковым явлениям",- отметил Кобылкин.

Риски сохраняются и для других регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

"Региональным органам власти уже сейчас необходимо готовить эффективный комплекс мер для работы в условиях разлива рек и борьбы с последствиями половодья", - подчеркнул он.