В Приморье за сутки может выпасть 100% месячной нормы осадков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь прогнозируется в Приморском крае до утра вторника, в разных районах за понедельник и ночь вторника может выпасть от 40% до 100% месячной нормы осадков, существует угроза подтоплений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня до конца суток, 25 августа, и ночью 26 августа в Приморском крае и в самом Владивостоке ожидается сильный и очень сильный дождь, за 12 часов выпадет до 50 миллиметров. Гроза, ветер до 20 метров в секунду", - сказал он.

Общее количество осадков за сегодняшний день и завтрашнюю ночь может составить 50-120 миллиметров, "это от 40% до месячной нормы осадков".

"На реках, которые впадают в Японское море и непосредственно реке Уссури ожидается развитие дождевых паводков с подъемом уровня воды от полуметра до двух метров. Создается угроза подтопления пониженных территорий, хозяйственных объектов, участков дорог, сельхозугодий дождевым, склоновым и русловым стоком", - сказал Вильфанд.

Владивосток Гидрометцентр Приморье Роман Вильфанд Японское море Уссури
