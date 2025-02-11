В Минэнерго анонсировали продолжение поставок нефти на мировые рынки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжит поставлять нефть на мировые рынки, несмотря на санкционное давление, заявил на India Energy Week первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Мы прагматичны. Мы ценим, мы ценим наши отношения, и мы продолжим снабжать рынок, у нас есть конкурентные ресурсы с точки зрения экономики. И какое бы давление ни оказывалось, мы продолжим быть на рынке с прагматичным подходом, оставив политику за скобками", - сказал он.

Сорокин не стал фокусироваться на объемах или способах поставок, подчеркнув, что рынок нуждается в энергоресурсах.

"Нет другой нефти или энергии, которые могли бы заменить это (российскую нефть - ИФ), не заставив мир понести огромные издержки. И мы определенно этого не хотим. Мы хотим баланса между потребителями и производителями", - добавил первый замминистра.

Он подчеркнул, что Россия дает рынку то, что он хочет, а рынок берет то, что ему нужно, "и это происходит по приемлемой цене". "Поэтому мы продолжим работать в этой логике с любым, кто практичен и здравомыслящ", - сказал Сорокин.

По его словам, отребности мира в энергии растут, но политика по-прежнему играет роль в энергообеспечении. "Все эти политические события, то, к чему они привели, это рост цен на энергию, изменение торговых путей и просто создание существенных сомнений относительно того, может ли глобальная правовая система на самом деле поддерживать себя и может ли она на самом деле помочь нам развиваться должным образом", - считает первый замминистра.

"Подумайте, в более широком смысле, если одна страна может быть экономически атакована таким образом (введением санкций - ИФ), что это означает для долгосрочных инвестиций, которые любая страна делает в другом месте, если нет правовой системы для ее защиты? Это просто означает, что ваши премии за риск увеличиваются для всего. Поэтому премии за инвестиции в энергетику выросли во всем мире, и это означает, что потребители должны за это платить", - подчеркнул Сорокин.