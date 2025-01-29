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В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

По информации источников Bloomberg, Союз также рассматривает возможность распространить ограничения "на российские самолеты и самолеты, находящиеся под контролем РФ"

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза
Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза обсуждают возможность ввести запрет на временное хранение российской нефти на территории союза, сообщаетагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС предлагает запретить временное хранение нефти из России на территории блока", - информирует агентство.

Кроме того, по данным источников Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность распространить ограничения "на российские самолеты и самолеты, находящиеся под контролем России, запретить операции с большим списком российских портов и аэропортов, которые используются для переброски оружия и запрещенных деталей, необходимых для его производства".

Евросоюз также предлагает ввести ограничения на большее количество программного обеспечения, оборудования и технологий, "используемых в системах вооружения", а также ввести санкции против десятков компаний, включая фирмы в Китае, Турции и других странах, "которые помогли Москве обойти меры ЕС".

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ в очередной санкционный пакет, который готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине.

Планируется, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать приобретение российского алюминия в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

Предложения должны быть одобрены всеми членами Евросоюза и могут претерпеть изменения к моменту формального внесения на рассмотрение стран ЕС, отмечает агентство. До сих пор отдельные государства ЕС не поддерживали идею запрета импорта алюминия из РФ, отмечая, что отдельные продукты будет сложно полностью заместить поставками из других стран, напоминает Bloomberg.

За 11 месяцев 2024 г ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России (порядка 6% от общего количества поставок), приводит статистику агентство.

Также в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от SWIFT и санкции против более чем 70 судов, транспортирующих российскую нефть.

Евросоюз ЕС
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