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Путин призвал поддержать внутреннюю лесопереработку из-за сложностей с экспортом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт.

"Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны, что, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям", - сказал он на рабочей встрече с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Вопросы поддержки лесопромышленного комплекса (ЛПК) в конце января обсуждала подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака. Тогда обсуждались производственно-финансовые показатели, рентабельность, уровень закредитованности предприятий, возможные риски реализации новых и действующих проектов из-за высокой ключевой ставки, сообщало правительство.

В том числе, как отмечали в кабмине, были предложены меры поддержки по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Новак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития совместно с Минфином определить ключевые проекты для оказания господдержки, Минтрансу совместно с Минпромторгом России и ОАО "РЖД" - проработать вопрос увеличения количества выделяемых прямых контейнерных поездов с учетом региональных объемов производства и отгрузки продукции.

Также Минстрою и Минпромторгу было дано поручение разработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в индивидуальном жилищном строительстве, промышленности и энергетике. Минпромторг совместно с компаниями сектора должен будет подготовить дорожную карту по развитию производства отечественной лесозаготовительной техники.

Лесопромышленники в рамках заседания подкомиссии также просили заложить трехлетний мораторий на изменения правил взимания арендной платы за лесные участки, обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью более 22%, разрешить не оснащать системой ГЛОНАСС технику для перевозки лесоматериалов, зарегистрированную за рубежом (требование по отслеживанию лесоперевозок через систему ГЛОНАСС вступило в силу с 1 января 2025 года и предполагает штрафы за неисполнение), сообщал РБК со ссылкой на участников заседания.

ГЛОНАСС Минпромторг Владимир Путин Калужская область
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