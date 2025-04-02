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Минпромторг следит за влиянием ставки ЦБ на инвестиции в лесную промышленность

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Влияние санкций на лесопромышленный комплекс удалось снизить, в том числе за счет увеличения поставок на внутренний рынок, Минпромторг оценивает ситуацию как стабильную, но опасается сдерживания дальнейшего развития отрасли из-за жесткой денежно-кредитной политики, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он сказал об этом, выступая на совместном заседании Минпромторга и совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, его цитирует пресс-служба министерства.

"Леспром достаточно успешно проводит политику импортозамещения, наращивая свою долю на российском рынке. В целом за последние 5 лет она увеличилась с 82% до 89%. При этом спрос внутри страны стал вытягивающим драйвером на фоне закрытия европейских рынков. Конечно, последние три года были непростыми для лесной промышленности, но нам удалось стабилизировать ситуацию и в значительной степени снизить влияние санкций, добившись роста основных показателей", - сказал он.

В 2024 году, по данным министра, отгрузка продукции ЛПК в денежном выражении увеличилась на 21%.

Он напомнил, что перед отраслью стоит задача по дальнейшему повышению уровня переработки древесины. "Объемы инвестиций пока остаются стабильными. Вместе с тем, мы внимательно отслеживаем влияние денежно-кредитной политики на деловой климат в отрасли. Нам важно, чтобы сложности с достаточно дорогими заёмными ресурсами не стали сдерживающим фактором в развитии леспрома", - подчеркнул Алиханов.

По данным Росстата, в 2024 году лесопромышленный комплекс увеличил либо сохранил на уровне предыдущего года выпуск всех основных видов продукции, кроме топливных гранул. В частности, объем производства пиломатериалов составил 28,2 млн куб. м. (рост на 0,6%), фанеры - 3,425 млн куб. м. (на 5,1%), древесно-стружечных плит (ДСП) - 13,9 млн куб. м (на 20,9%), древесно-волокнистых плит (ДВП) - 712 млн кв. м (на 1,9%), бумаги и картона - 10,658 млн тонн (на 5,4%), целлюлозы - 8,538 млн тонн (на уровне 2023 года). Выпуск пеллет сократился на 18,1% - до 1,099 млн тонн.

Антон Алиханов Минпромторг Росстат ЛПК
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