В ГД предложили привлекать к ответственности скрывшихся за рубежом с похищенными средствами россиян

Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму проект закона о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом преступников коснется, в частности, тех, кто в свое время вывез похищенные в РФ бюджетные средства, заявил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Предлагаемые меры коснутся тех, кто совершил преступления на территории РФ и уехали за границу. Это террористы, диверсанты, взяточники, это те, кто расхитили бюджетные средства и скрываются за границей", - сказал Пискарев "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что внесенным в Думу проектом закона предлагается дать Генпрокуратуре РФ возможность обеспечить рассмотрение уголовных дел в отношении таких лиц за границей, что обеспечит принцип неотвратимости наказания.

Проект закона (838583-8) вносит изменения в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В действующей редакции данная статья не позволяет в надлежащей мере обеспечивать неотвратимость ответственности обвиняемых, включая подсудимых, скрывающихся за границей, в том числе постоянно проживающих там граждан РФ, в выдаче которых России иностранным государством отказывается, зачастую по политически мотивам, и одновременно подтверждается готовность осуществлять у себя их преследование за совершение в РФ общеуголовного преступления, в особенности тяжкого и особо тяжкого, на основе принципа "или выдай, или суди", говорится в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что по условиям многих международных договоров РФ, законодательства иностранных государств и на основе принципа взаимности за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросами об осуществлении уголовного преследования в отношении подозреваемых и обвиняемых независимо от их гражданства (в настоящее время в отношении граждан РФ за рубеж могут передаваться копии материалов уголовных дел, что для многих зарубежных стран является недостаточным), от стадии уголовного судопроизводства (досудебной или судебной), а также от места совершения подпадающего под юрисдикцию РФ преступления (в России или за границей).